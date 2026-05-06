Parlamentari romagnoli sempre più ricchi | quanto guadagnano deputati e senatori
Negli ultimi anni si è osservato un aumento dei patrimoni personali di alcuni parlamentari provenienti dalla regione romagna. I dati sui redditi e sui beni dichiarati mostrano che alcuni deputati e senatori hanno accumulato patrimoni più consistenti rispetto al passato. La sezione di inchieste di ForliToday.it approfondisce le dichiarazioni patrimoniali rese dai membri del Parlamento, offrendo uno sguardo dettagliato sui loro redditi e proprietà.
Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di ForliToday.it. Se vuoi sostenere il nostro lavoro giornalistico e abbonarti, visita la nostra vetrina cliccando qui.Sette parlamentari romagnoli su nove superano la soglia dei 100 mila euro di reddito annuo e, tra questi, tre volano.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie correlate
Bernie Sanders ai leader democratici: “I ricchi sempre più ricchi, mentre i poveri combattono per avere il cibo nel piatto”“Temo molto che leader come Trump, Netanyahu e Putin in Ucraina stiano affossando questo mondo in un’anarchia internazionale nella quale sicuramente...
Il Real Madrid è l’esempio di multinazionale del calcio e di come i ricchi diventino sempre più ricchiIl Real Madrid è l’esempio di una multinazionale del calcio e di come i ricchi diventino sempre più ricchi Nessuno ha un fatturato maggiore: 1,16...