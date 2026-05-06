Parlamentari romagnoli sempre più ricchi | quanto guadagnano deputati e senatori

Negli ultimi anni si è osservato un aumento dei patrimoni personali di alcuni parlamentari provenienti dalla regione romagna. I dati sui redditi e sui beni dichiarati mostrano che alcuni deputati e senatori hanno accumulato patrimoni più consistenti rispetto al passato. La sezione di inchieste di ForliToday.it approfondisce le dichiarazioni patrimoniali rese dai membri del Parlamento, offrendo uno sguardo dettagliato sui loro redditi e proprietà.