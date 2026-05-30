La finale di Champions League tra Psg e Arsenal può valere fino a 130 milioni di euro per la squadra vincitrice. La competizione di quest’anno vede il Psg tornare in finale un anno dopo aver vinto nel 2025. I due club sono tra i favoriti per il premio in denaro, che include premi di partecipazione, bonus per la vittoria e ricavi da diritti tv e sponsorizzazioni. La cifra totale varia in base ai risultati e ai ricavi distribuiti dalla UEFA.

La finale di Champions League tra Psg e Arsenal è una delle più affascinanti degli ultimi anni. I francesi tornano a disputare la finale appena un anno dopo la vittoria del 2025 contro l'Inter, i Gunners invece non hanno mai vinto la Coppa dalla "Grandi Orecchie" e l'ultima volta che sono arrivati all'ultimo atto della competizione risale a vent'anni fa, nel 2006 contro il Barcellona. Le cifre della finale di Champions In termini di cifre, chi tra Paris Saint-Germain e Arsenal si aggiudicherà la Champions League oltre alla vittoria porterà a casa questa sera dal campo 6,5mln di euro. Ma per chi solleva la coppa la vittoria varrà attorno ai 130mln di euro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Quanto vale la finale di Champions League? Fino a 130 milioni per la vincitrice, quanto guadagnano Psg e Arsenal

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