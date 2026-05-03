Jannik Sinner ha conquistato il titolo al Masters 1000 di Madrid, battendo in finale Alexander Zverev con un punteggio di 6-1, 6-2 sulla terra rossa della capitale spagnola. La vittoria porta con sé un premio in denaro di circa 1,2 milioni di euro, contribuendo ad aumentare il suo montepremi complessivo. Con questa affermazione, Sinner supera in premi il suo avversario diretto nel ranking del prize money.

Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Madrid, travolgendo il tedesco Alexander Zverev con il perentorio punteggio di 6-1, 6-2 nella finale a senso unico andata in scena sulla terra rossa della capitale spagnola. Al fuoriclasse altoatesino sono bastati 58 minuti di gioco per annichilire il numero 3 del ranking ATP e ha messo le mani su questo trofeo per la prima volta in carriera, diventando il primo tennista della storia a conquistare cinque titoli di livello 1000 consecutivi. Il numero 1 del mondo aveva già alzato le braccia al cielo a Indian Wells, Miami e Montecarlo nel corso di questa stagione, mentre nella passata annata agonistica aveva messo la firma in quel di Parigi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria a Madrid? Nuovo montepremi milionario, Alcaraz staccato nel Prize Money

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