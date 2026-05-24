Prima di entrare nelle qualificazioni del Roland Garros, Federico Cinà aveva accumulato 132.340 dollari. Il montepremi complessivo del torneo, che supera i 43 milioni di euro, permette ai partecipanti di ottenere premi anche di diverse decine di migliaia di euro. I guadagni di Cinà fanno parte di una stagione in cui ha partecipato a vari tornei, contribuendo a consolidare la sua carriera nel circuito internazionale.

Prima di cimentarsi nelle qualificazioni del Roland Garros, Federico Cinà aveva guadagnato 132.340 dollari statunitensi (circa 114.000 euro) nel corso di questa stagione, considerando esclusivamente i premi derivanti dai risultati sportivi e garantiti dagli organizzatori dei singoli tornei (dunque non tenendo conto degli emolumenti derivanti da sponsor e altre fonti). Per quanto riguarda il portafoglio dell’intera carriera, invece, si parlava di 372.864 dollari (circa 321.300 euro), tenendo sempre presente che si tratta di importi lordi e che quindi devono essere tassati in base alle normative vigenti. L’acceso al secondo turno ha infatti assicurato un assegno di importo pari a 130. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti soldi guadagna Federico Cinà al Roland Garros? Il montepremi giustifica la stagione, che impatto sulla carriera

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