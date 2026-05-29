Quante posizioni guadagna Matteo Berrettini nel ranking ATP? Balzo di quasi 20 posti! E se vince ancora…
Matteo Berrettini ha guadagnato circa 20 posizioni nel ranking ATP. Attualmente, si trova al 25° posto, rispetto alla posizione precedente. Ha raggiunto il terzo turno del Roland Garros 2026 di tennis. La sua posizione nel ranking ha subito un miglioramento grazie ai risultati ottenuti nel torneo. Se continuerà a vincere nei prossimi incontri, potrebbe ulteriormente salire di classifica.
Per continuare a risalire la classifica l’azzurro dovrà continuare a vincere: qualificandosi per gli ottavi di finale si porterebbe a quota 785, salendo ulteriormente di 14 posizioni, al 72° posto. Altre 26 posti verrebbero guadagnati con l’accesso ai quarti di finale, che varrebbe quota 985. Ranking dopo il passaggio al terzo turno: 685 punti, 86° posto virtuale. Ranking in caso di passaggio al quarto turno: 785 punti, 72° posto virtuale. Ranking in caso di passaggio ai quarti di finale: 985 punti, 46° posto virtuale. Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1385 punti, 32° posto virtuale. Ranking in caso di passaggio in finale: 1885 punti, 21° posto virtuale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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