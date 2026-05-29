Quante posizioni guadagna Matteo Berrettini nel ranking ATP? Balzo di quasi 20 posti! E se vince ancora…

Notizia in breve

Matteo Berrettini ha guadagnato circa 20 posizioni nel ranking ATP. Attualmente, si trova al 25° posto, rispetto alla posizione precedente. Ha raggiunto il terzo turno del Roland Garros 2026 di tennis. La sua posizione nel ranking ha subito un miglioramento grazie ai risultati ottenuti nel torneo. Se continuerà a vincere nei prossimi incontri, potrebbe ulteriormente salire di classifica.