Quante posizioni guadagna Matteo Berrettini nel ranking ATP? Balzo di quasi 20 posti! E se vincesse ancora…
Matteo Berrettini ha guadagnato quasi 20 posizioni nel ranking ATP dopo aver raggiunto il terzo turno del Roland Garros 2026. La sua posizione attuale è tra i primi 30. Se dovesse continuare a vincere, potrebbe migliorare ulteriormente la classifica.
Per continuare a risalire la classifica l’azzurro dovrà continuare a vincere: qualificandosi per gli ottavi di finale si porterebbe a quota 785, salendo ulteriormente di 14 posizioni, al 72° posto. Altre 26 posti verrebbero guadagnati con l’accesso ai quarti di finale, che varrebbe quota 985. Ranking dopo il passaggio al terzo turno: 685 punti, 86° posto virtuale. Ranking in caso di passaggio al quarto turno: 785 punti, 72° posto virtuale. Ranking in caso di passaggio ai quarti di finale: 985 punti, 46° posto virtuale. Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1385 punti, 32° posto virtuale. Ranking in caso di passaggio in finale: 1885 punti, 21° posto virtuale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Quante posizioni guadagna Matteo Berrettini nel ranking ATP? Balzo di quasi 20 posti! E se vince ancora…
Quante posizioni guadagna Andrea Pellegrino nel ranking ATP? Balzo in doppia cifra. E se vincesse ancora…In una settimana, Andrea Pellegrino è passato dalle qualificazioni ai sedicesimi di finale di un torneo ATP, ottenendo un aumento a due cifre nel...
Temi più discussi: Quanti soldi guadagna Federico Cinà al Roland Garros? Il montepremi giustifica la stagione, che impatto sulla carriera; Ranking ATP (25 maggio 2026): Sinner allunga su Alcaraz alla vigilia del Roland Garros; Classifica ATP live, Berrettini torna nella top 100 grazie alla vittoria con Fucsovics: ecco quante posizioni guadagna.
Che balzo di Matteo Berrettini nel ranking ATP! Già 17 posizioni guadagnate al Roland GarrosMatteo Berrettini mancava da cinque anni a Roland Garros. Sulla terra rossa parigina, l’ultima presenza del tennista romano risaliva al 2021, quando ... oasport.it
Matteo Berrettini, il tabellone offre una chance al Roland Garros: testa di serie di livello, ma non insormontabileMatteo Berrettini ha iniziato nel migliore dei modi il proprio cammino a Parigi. Il tennista romano era atteso da un esordio impegnativo al primo turno ... oasport.it