Jannik Sinner ha vinto il suo primo match a Parigi contro Clement Tabur in due ore e otto minuti, iniziando il torneo con una vittoria convincente. La partita si è conclusa con un dominio dell’azzurro, che ha indossato un completo azzurro dopo aver giocato in total black a Roma. La sua presenza nel torneo è ora confermata, mentre l’avversario nel prossimo turno sarà Cerundolo, che ha superato il secondo turno.

Jannik Sinner inizia in modo travolgente il suo cammino a Parigi. L'azzurro, in completo azzurro inedito dopo il total black di Roma, domina il match contro Clement Tabur in 2 ore e 8 minuti (6-1, 6-3, 6-4) e avanza al secondo turno del Roland Garros. Un esordio impeccabile per il numero uno del mondo che centra la 30esima vittoria consecutiva nel 2026, un numero impressionante destinato ad aumentare. L'azzurro stacca il pass per il secondo turno dello Slam parigino dove sfiderà l'argentino Cerundolo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner quando gioca al Roland Garros? Cerundolo al secondo turno: data, orario, dove vederla (tv e streaming), precedenti e montepremi

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Sinner continua a riscrivere la storia del tennis: l'azzurro esordisce alla grande contro il tennista locale Tabur, avanzando al secondo turno del Roland Garros e vincendo la 30^ partita consecutiva! Jannik diventa solo il 5° giocatore - da quando esiste ATP T x.com

Con la sua vittoria a Roma, Jannik Sinner è ora a meno di $1k dal sorpassare #5 Andy Murray nella classifica storica dei premi in denaro ATP, e a meno di $412k dal superare #4 Carlos Alcaraz. Raggiungere i Quarti di Finale al Roland-Garros gli garantirà il p reddit

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