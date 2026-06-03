Tra quasi 9.000 fotografie provenienti da oltre 50 Paesi, l’Italia si ritaglia uno spazio importante ai World Food Photography Awards 2026, il più prestigioso concorso internazionale dedicato alla fotografia del cibo e delle filiere alimentari. E per Gastronomika la soddisfazione è doppia, perché tra i protagonisti figurano due autrici che collaborano con il nostro progetto editoriale. La notizia più significativa riguarda Michela Balboni che, insieme a Federico Borella, ha conquistato il primo posto nella categoria “Food for the Family” con l’immagine “The Final Touch”. Lo scatto fa parte di un reportage dedicato alla produzione del pane a Samarcanda e racconta la tenerezza di un bimbo che guarda il pane appena preparato per la tavola di famiglia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Quando la fotografia del cibo diventa giornalismo

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I “Fantasmi del quotidiano“ fra giornalismo e fotografiaUn progetto fotografico e giornalistico analizza come le immagini possano svelare aspetti nascosti della realtà quotidiana.

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