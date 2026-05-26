Un progetto fotografico e giornalistico analizza come le immagini possano svelare aspetti nascosti della realtà quotidiana. La mostra evidenzia il ruolo della fotografia nel comunicare l’invisibile, mentre i giornalisti si occupano di raccontare ciò che si cela dietro i fatti e le manipolazioni che influenzano la veridicità. Si tratta di un’indagine su come le immagini e i testi possano rendere visibili elementi che normalmente restano nascosti o invisibili.

Se la fotografia può comunicare l’invisibile, tocca ai giornalisti raccontare la realtà visibile, ma anche ciò che si nasconde dietro i fatti, ciò che li manipola o interferisce con la loro veridicità, rendendo "visibile ciò che orienta lo sguardo". Ecco perché quest’anno Ferpi, la federazione italiana relazioni pubbliche, e l’ Ordine dei giornalisti nell’ambito di “ Fotografia Europea “ hanno voluto organizzare un seminario pensato proprio per chi si occupa di comunicazione, ma anche per chi vuole trovare le chiavi per comprendere ciò che viene comunicato. L’appuntamento è per giovedì mattina nei Chiostri di San Pietro, a Reggio Emilia. "In... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I “Fantasmi del quotidiano“ fra giornalismo e fotografia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

FOTOGRAFIA EUROPEA 2026, FANTASMI DEL QUOTIDIANODal 30 aprile, a Reggio Emilia, riprende il festival internazionale Fotografia Europea, giunto alla sua edizione del 2026.

Reggio Emilia: 20 mostre per esplorare i fantasmi del quotidianoA Reggio Emilia sono in programma venti mostre che invitano a riflettere sui temi legati alla vita di tutti i giorni.

Temi più discussi: I Fantasmi del quotidiano fra giornalismo e fotografia; ‘L’urbanistica svelata’ e ‘I fantasmi del quotidiano’ in mostra a Guastalla; Dai tetti di Le Gras all’intelligenza artificiale: 200 anni di fotografia (e tanta contemporaneità) in mostra alla XXI Edizione di Fotografia Europea; Fantasmi del passato a Dutton Ranch.

Matteo Renzi ha perso il treno della popolarità, ma è sempre a bordo della carrozza della politica. Mini nelle urne, è maxi nelle manovre parlamentari. Nel Pd a trazione sinistra è idealmente lontano dai suoi compagni di viaggio, ma la distanza si azzera e dive x.com

I Fantasmi del quotidiano fra giornalismo e fotografiaSe la fotografia può comunicare l’invisibile, tocca ai giornalisti raccontare la realtà visibile, ma anche ciò che si nasconde dietro i fatti, ciò che li manipola o interferisce con la loro veridicità ... msn.com

‘L’urbanistica svelata’ e ‘I fantasmi del quotidiano’ in mostra a GuastallaGUASTALLA (Reggio Emilia) – Oggi doppia inaugurazione a Guastalla. A Palazzo Ducale ha aperto la mostra Guastalla. L’urbanistica svelata. L’idea del Centro Storico nei piani del dopoguerra. Nella Ch ... reggionline.com