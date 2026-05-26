I Fantasmi del quotidiano fra giornalismo e fotografia

Da quotidiano.net 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un progetto fotografico e giornalistico analizza come le immagini possano svelare aspetti nascosti della realtà quotidiana. La mostra evidenzia il ruolo della fotografia nel comunicare l’invisibile, mentre i giornalisti si occupano di raccontare ciò che si cela dietro i fatti e le manipolazioni che influenzano la veridicità. Si tratta di un’indagine su come le immagini e i testi possano rendere visibili elementi che normalmente restano nascosti o invisibili.

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Se la fotografia può comunicare l’invisibile, tocca ai giornalisti raccontare la realtà visibile, ma anche ciò che si nasconde dietro i fatti, ciò che li manipola o interferisce con la loro veridicità, rendendo "visibile ciò che orienta lo sguardo". Ecco perché quest’anno Ferpi, la federazione italiana relazioni pubbliche, e l’ Ordine dei giornalisti nell’ambito di “ Fotografia Europea “ hanno voluto organizzare un seminario pensato proprio per chi si occupa di comunicazione, ma anche per chi vuole trovare le chiavi per comprendere ciò che viene comunicato. L’appuntamento è per giovedì mattina nei Chiostri di San Pietro, a Reggio Emilia. "In... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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