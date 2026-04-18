Quando Flavio Cobolli gioca la finale a Monaco? Avversario programma orario tv streaming

Flavio Cobolli si è qualificato per la finale del torneo ATP 500 di Monaco dopo aver battuto in due set il tennista tedesco, attualmente tra i primi del mondo. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-3, 6-3 e ha portato Cobolli all’ultimo atto del torneo sulla terra rossa. La finale si svolgerà nel fine settimana, con orario e canale di trasmissione ancora da definire.

Flavio Cobolli si è qualificato alla finale del torneo ATP 500 di Monaco, firmando un autentico colpaccio contro il padrone di casa Alexander Zverev: splendida vittoria per 6-3, 6-3 contro il numero 3 del mondo e pass per l’atto conclusivo sulla terra rossa tedesca. Per la seconda volta in carriera ha regolato un top-10 del ranking ATP, per la prima volta ha avuto la meglio sull’uomo alle spalle di Sinner e Alcaraz, per la seconda volta stagionale disputerà il match per un titolo 500 dopo quello conquistato ad Acapulco. L’appuntamento è per domenica 19 aprile alle ore 13.30, quando il nostro portacolori proverà a chiudere una settimana da urlo in Baviera.🔗 Leggi su Oasport.it

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