Qualiano rifiuti rimossi in via Palumbo | resta l’appello per maggiori controlli sul territorio

Da puntomagazine.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Multiservizi Qualiano ha rimosso i rifiuti in via Palumbo, ripristinando il decoro dell’area. L’intervento è stato effettuato in risposta alle segnalazioni dei cittadini. Restano però in vigore le richieste di aumentare i controlli sul territorio per prevenire future discariche abusive.

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L’intervento della Multiservizi Qualiano ha ripristinato il decoro in via Palumbo dopo le segnalazioni dei cittadini. A Qualiano è stata risolta la situazione di degrado in via Palumbo, dove i rifiuti abbandonati segnalati dai cittadini sono stati rimossi grazie all’intervento della Multiservizi Qualiano, che ha provveduto alla pulizia dell’area riportando la strada a condizioni di decoro. L’azione è arrivata a seguito delle segnalazioni dei residenti, che avevano denunciato la presenza di cumuli di spazzatura e condizioni di abbandono che creavano disagi e criticità igienico-sanitarie. Segnalazioni che noi abbiamo accolto e pubblicato Dopo la bonifica, i cittadini chiedono ora un’estensione dei controlli e degli interventi anche in via Campana, altra zona segnalata per la presenza di rifiuti e situazioni di degrado. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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