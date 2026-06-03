L’intervento della Multiservizi Qualiano ha ripristinato il decoro in via Palumbo dopo le segnalazioni dei cittadini. A Qualiano è stata risolta la situazione di degrado in via Palumbo, dove i rifiuti abbandonati segnalati dai cittadini sono stati rimossi grazie all’intervento della Multiservizi Qualiano, che ha provveduto alla pulizia dell’area riportando la strada a condizioni di decoro. L’azione è arrivata a seguito delle segnalazioni dei residenti, che avevano denunciato la presenza di cumuli di spazzatura e condizioni di abbandono che creavano disagi e criticità igienico-sanitarie. Segnalazioni che noi abbiamo accolto e pubblicato Dopo la bonifica, i cittadini chiedono ora un’estensione dei controlli e degli interventi anche in via Campana, altra zona segnalata per la presenza di rifiuti e situazioni di degrado. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, rifiuti rimossi in via Palumbo: resta l’appello per maggiori controlli sul territorio

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