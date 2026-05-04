Una nuova segnalazione arriva da via Palumbo, nella periferia di Qualiano, dove sono stati trovati cumuli di rifiuti e un frigorifero abbandonato nei pressi della Circumvallazione. Accanto ai rifiuti, ci sono resti di un incendio, che ha lasciato tracce evidenti nel luogo. La zona appare trascurata e segnalata come area di abbandono di rifiuti e incendi dolosi.

Nuova segnalazione da via Palumbo a Qualiano: cumuli di rifiuti e un frigorifero abbandonato vicino alla Circumvallazione, con tracce di un rogo. Ci risiamo. Via Palumbo a Qualiano torna al centro delle segnalazioni per l’ennesimo episodio di abbandono incontrollato di rifiuti, questa volta nel tratto a ridosso della Circumvallazione esterna. Una situazione che i cittadini definiscono ormai fuori controllo e che racconta, ancora una volta, il forte divario tra centro e periferia. Alla redazione è arrivata una nuova fotografia, inviata da residenti esasperati. L’immagine mostra cumuli di rifiuti che sembrerebbero di natura urbana, insieme a un frigorifero verticale da bar, lasciato sul ciglio della strada.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Rifiuti e roghi in via Palumbo: la periferia di Qualiano abbandonata

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