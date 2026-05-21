A Qualiano, in via Palumbo, sono stati segnalati nuovi accumuli di rifiuti con lettere abbandonate vicino alla villa comunale. I residenti manifestano insoddisfazione per la presenza di spazzatura in strada e chiedono maggiori controlli per garantire la pulizia dell’area. La situazione sembra peggiorare dopo diverse segnalazioni precedenti, alimentando le proteste dei cittadini. Attualmente non ci sono informazioni su interventi immediati da parte delle autorità competenti.

Nuova segnalazione di rifiuti in via Palumbo a Qualiano: cumuli con lettere abbandonate vicino alla villa comunale, cresce la rabbia dei cittadini. Ancora rifiuti abbandonati a Qualiano. Questa volta la segnalazione arriva da via Palumbo, nei pressi della villa comunale, dove i cittadini hanno documentato l’ennesimo episodio di degrado urbano. Cumuli di rifiuti e lettere abbandonate. Le foto giunte in redazione mostrano un mucchio di rifiuti misti, tra cui spiccano numerose buste contenenti lettere, lasciate sul suolo pubblico senza alcun rispetto delle regole. Un quadro che testimonia, ancora una volta, un conferimento illecito e incontrollato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, rifiuti in via Palumbo: cittadini chiedono più controlli

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