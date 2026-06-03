Qualiano pressioni contro chi denuncia il degrado in città

Da puntomagazine.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Qualiano, cittadini e volontari che hanno segnalato rifiuti abbandonati, problemi di traffico e sicurezza sono stati sottoposti a pressioni. Chi ha documentato le criticità ha ricevuto intimidazioni e minacce. Nessuna persona è stata arrestata, ma si registrano segnali di tensione tra chi denuncia e chi gestisce le situazioni. Le autorità non hanno ancora commentato le pressioni subite dai segnalanti.

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Segnalare rifiuti, traffico e sicurezza a Qualiano diventa rischio: cittadini e volontari sotto pressione per aver documentato criticità. Sono in molti i cittadini e collaboratori volontari che ogni giorno da Qualiano segnalano criticità e le mandano in redazione, sapendo che il giornale ha sede in città. Lo fanno perché non sapendo a chi rivolgersi hanno una valvola di sfogo nella nostra redazione. Sono sempre di più le persone che sono stanche del degrado e di brutture. Evidentemente questa cosa inizia a dare fastidio a qualcuno. Da qualche mese l’insofferenza di questi individui sta diventando molesta e si sta tramutando in vere e proprie pressioni a coloro che vanno in giro a scattare foto di criticità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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