Qualiano pali illuminazione danneggiati | cittadini segnalano degrado

A Qualiano, alcuni pali dell’illuminazione pubblica sono stati segnalati come inclinati e danneggiati. I residenti hanno segnalato il problema alle autorità, che hanno preso atto della situazione e si sono attivate per intervenire. Si tratta di due pali che si trovano in una zona della città, dove si sono verificati danni che potrebbero essere stati causati da un incidente. La questione resta sotto osservazione, con l’amministrazione che sta pianificando gli interventi necessari.

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Due pali della pubblica illuminazione inclinati a Qualiano: ipotesi incidente, intervengono cittadini e amministrazione. A Qualiano resta altissima l’attenzione dei cittadini. Le segnalazioni continuano ad arrivare in redazione e questa volta riguardano due pali della pubblica illuminazione visibilmente inclinati, parte delle nuove installazioni finanziate con fondi PNRR. Pali inclinati: cosa è successo. Non è ancora del tutto chiaro cosa abbia provocato il danneggiamento. I pali appaiono compromessi e ci si interroga se la causa possa essere il vento oppure azioni dolose o incidenti stradali. Il caso è stato rilanciato anche dal Movimento 5... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano, pali illuminazione danneggiati: cittadini segnalano degrado ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Qualiano, nuova buca sotto il marciapiede: cittadini segnalano un rischio cedimentoUn’altra segnalazione arriva in via Campana a Qualianoo: una pietra distaccata dal bordo del marciapiede mostra una buca con una cavità sottostante... Venti forti sulla città: alberi caduti, altri pericolanti, cartelli e pali danneggiatiLECCE – Le raffiche di vento erano attese tanto da dichiarare per tutta la giornata del 13 aprile, dalla mezzanotte alle successive venti ore,...