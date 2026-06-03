Qualiano abiti abbandonati in via Palumbo nonostante contenitore vuoto
A Qualiano, in via Palumbo, sono stati trovati nuovi abiti usati abbandonati vicino ai contenitori vuoti. I residenti hanno segnalato la presenza dei rifiuti e richiesto maggiori controlli, come avviene in altre zone della città. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti per verificare le violazioni e intervenire.
Via Palumbo a Qualiano, nuovi abbandoni di abiti usati accanto ai contenitori: cittadini denunciano e chiedono controlli come in via Campana. A Qualiano si ripete una scena che ormai non sorprende più, ma che continua a indignare. In via Palumbo, nei pressi della villa comunale, nuovi sacchi di abiti usati sono stati abbandonati a terra, proprio accanto ai contenitori dedicati. E questa volta c’è un dettaglio che rende la situazione ancora più difficile da giustificare: il contenitore risultava vuoto. Contenitore libero, ma rifiuti a terra. Uno dei nostri collaboratori ha effettuato un sopralluogo, verificando direttamente lo stato del raccoglitore. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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