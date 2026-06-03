qualiano abiti abbandonati in via palumbo nonostante contenitore vuoto

Notizia in breve

A Qualiano, in via Palumbo, sono stati trovati nuovi abiti usati abbandonati vicino ai contenitori vuoti. I residenti hanno segnalato la presenza dei rifiuti e richiesto maggiori controlli, come avviene in altre zone della città. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti per verificare le violazioni e intervenire.