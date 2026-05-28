A Qualiano, tra via Campana e via Palumbo, sono stati trovati nuovi sacchi di abiti usati abbandonati. I residenti segnalano episodi ripetuti di inciviltà e chiedono maggiori controlli nelle zone interessate. Nessuna persona è stata identificata o fermata. Le autorità non hanno ancora comunicato interventi specifici. La presenza di rifiuti ingombranti continua a creare disagio nel quartiere.

Nuovi abbandoni di sacchi di abiti usati a Qualiano tra via Campana e via Palumbo: cittadini denunciano degrado e chiedono controlli costanti. Ancora una volta a Qualiano l’inciviltà prevale sul decoro urbano. Nonostante gli interventi e i controlli delle ultime settimane, tornano i sacchi di abiti usati abbandonati accanto ai raccoglitori, trasformando aree della città in punti di degrado visibile. Sacchi a terra nonostante lo svuotamento. Il dato che colpisce è semplice quanto emblematico: solo il giorno prima erano state effettuate le operazioni di svuotamento dei contenitori, eppure i sacchi continuano a essere lasciati direttamente a terra. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, abiti usati abbandonati: inciviltà senza fine

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