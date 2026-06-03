Dopo il fallimento del trasferimento alla Juventus, il futuro di Vlahovic resta incerto. Estere spingono per il suo ingaggio, mentre in Italia si valuta una possibile soluzione nella Serie A. Il giocatore è considerato un'opzione interessante per diversi club, ma non ci sono ancora conferme ufficiali su eventuali accordi o trattative in corso. La situazione rimane aperta, con voci di mercato che continuano a circolare.

di Francesco Spagnolo Quale sarà il futuro di Vlahovic? Il serbo rappresenta una soluzione appetibile per molti club. Attenzione al Napoli, pronto ad accontentare Allegri. Il calciomercato è pronto ad infiammarsi attorno a al serbo. Dopo la rottura definitiva con la Juventus, il futuro del centravanti è ormai arrivato a un punto di svolta cruciale. Vlahovic nei prossimi giorni proverà a trovare una nuova sistemazione. Trovare una quadra, tuttavia, non sarà affatto semplice. Visto l’ingaggio importante, sembra essere più praticabile la pista estera. I top club europei si sono già mossi: non è un segreto che Manchester United, Barcellona e Bayern Monaco che da tempo sono sulle tracce del calciatore stiano monitorando la situazione con estrema attenzione, pronte a sferrare l’attacco decisivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Quale sarà il futuro di Vlahovic dopo la fumata nera con la Juve? Dall’estero spingono per il serbo, ma attenzione a questa possibilità in Serie A

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