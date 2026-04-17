La Juventus sta valutando la possibilità di ridurre drasticamente l’ingaggio dell’attaccante serbo, con la dirigenza che riflette sulle alternative possibili. La questione riguarda anche il futuro del giocatore, che ha un contratto in scadenza nei prossimi anni. La decisione sul rinnovo o sulla cessione potrebbe influenzare gli equilibri della squadra e le trattative in corso. La situazione resta in evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

di Luca Fioretti Vlahovic Juventus: la dirigenza riflette sul drastico taglio dell’ingaggio per l’attaccante valutando le migliori alternative. Il punto. Il futuro dell’attacco rappresenta un tema assolutamente centrale delle complesse discussioni della Juventus. Il destino di Dusan Vlahovic si trova davanti a un delicatissimo incrocio strategico: il serbo ha il contratto in scadenza al termine della stagione e l’ambiente bianconero riflette estremamente bene sulle prossime mosse. Confermare gli attuali 12 milioni netti di stipendio viene considerata una vera follia finanziaria, soprattutto analizzando il discontinuo rendimento e i numerosi stop muscolari che hanno condizionato pesantemente la continuità del centravanti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus: conviene o no continuare a puntare sul serbo? Pro e contro del rinnovo e lo scenario in caso di fumata nera

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