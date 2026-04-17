Vlahovic Juventus | conviene o no continuare a puntare sul serbo? Pro e contro del rinnovo e lo scenario in caso di fumata nera

Da juventusnews24.com 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta valutando la possibilità di ridurre drasticamente l’ingaggio dell’attaccante serbo, con la dirigenza che riflette sulle alternative possibili. La questione riguarda anche il futuro del giocatore, che ha un contratto in scadenza nei prossimi anni. La decisione sul rinnovo o sulla cessione potrebbe influenzare gli equilibri della squadra e le trattative in corso. La situazione resta in evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

di Luca Fioretti Vlahovic Juventus: la dirigenza riflette sul drastico taglio dell’ingaggio per l’attaccante valutando le migliori alternative. Il punto. Il futuro dell’attacco rappresenta un tema  assolutamente centrale  delle  complesse discussioni della Juventus. Il destino di  Dusan Vlahovic  si trova davanti a un  delicatissimo incrocio  strategico: il serbo ha il  contratto  in scadenza al termine della stagione e l’ambiente  bianconero  riflette  estremamente bene  sulle prossime mosse. Confermare gli attuali  12  milioni netti di stipendio viene considerata una  vera follia  finanziaria, soprattutto analizzando il discontinuo rendimento e i numerosi stop muscolari che hanno condizionato  pesantemente  la continuità del centravanti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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