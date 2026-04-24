Rinnovo Vlahovic ora più in salita? La Juve sta facendo serie valutazioni | cosa filtra sul futuro del centravanti serbo

Da juventusnews24.com 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta considerando attentamente il rinnovo di contratto di Vlahovic, in seguito alle elevate richieste economiche del centravanti serbo. La dirigenza si sta concentrando su una strategia per evitare di perdere il giocatore a parametro zero al termine della stagione. Le valutazioni interne riguardano soprattutto i termini economici e le possibilità di un accordo sostenibile nel lungo periodo. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa.

di Luca Fioretti Rinnovo Vlahovic, la dirigenza valuta attentamente le esose richieste economiche del centravanti serbo per evitare di perdere il calciatore a zero. Dusan Vlahovic  vive una situazione delicata riguardante il proprio futuro professionale.  Il centravanti serbo  ha un  contratto  in scadenza che terminerà ufficialmente il  30  giugno e, secondo quanto riportato dagli esperti di  Sky, attualmente non esiste ancora un accordo totale tra le parti.  La Juventus sta conducendo profonde valutazioni interne  per analizzare la situazione attuale, ponderando sia gli aspetti legati al  campo, sia le gravose questioni finanziarie.  La dirigenza  non vuole commettere errori, sapendo quanto il calciatore sia fondamentale per gli schemi di  Luciano Spalletti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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