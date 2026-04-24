Rinnovo Vlahovic ora più in salita? La Juve sta facendo serie valutazioni | cosa filtra sul futuro del centravanti serbo

La Juventus sta considerando attentamente il rinnovo di contratto di Vlahovic, in seguito alle elevate richieste economiche del centravanti serbo. La dirigenza si sta concentrando su una strategia per evitare di perdere il giocatore a parametro zero al termine della stagione. Le valutazioni interne riguardano soprattutto i termini economici e le possibilità di un accordo sostenibile nel lungo periodo. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa.

di Luca Fioretti Rinnovo Vlahovic, la dirigenza valuta attentamente le esose richieste economiche del centravanti serbo per evitare di perdere il calciatore a zero. Dusan Vlahovic vive una situazione delicata riguardante il proprio futuro professionale. Il centravanti serbo ha un contratto in scadenza che terminerà ufficialmente il 30 giugno e, secondo quanto riportato dagli esperti di Sky, attualmente non esiste ancora un accordo totale tra le parti. La Juventus sta conducendo profonde valutazioni interne per analizzare la situazione attuale, ponderando sia gli aspetti legati al campo, sia le gravose questioni finanziarie. La dirigenza non vuole commettere errori, sapendo quanto il calciatore sia fondamentale per gli schemi di Luciano Spalletti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic ora più in salita? La Juve sta facendo serie valutazioni: cosa filtra sul futuro del centravanti serbo Notizie correlate Vlahovic Milan, novità sul futuro del centravanti serbo: confermato l’interesse rossonero. Cosa sta succedendoBernardo Silva Juve, il portoghese è nel mirino della dirigenza ma il suo arrivo a Torino dipende solo da questo. Rinnovo Vlahovic: in settimana possibile nuovo incontro con Ristic, cosa filtra dalla Continassa sul futuro del serbodi Luca FiorettiRinnovo Vlahovic: c’è distanza sulle cifre, la dirigenza bianconera incontra l’agente Ristic per superare l’ostacolo legato ai bonus... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Vlahovic, ora il crocevia! Con la Juve a scacchi: Comolli brutale, il rinnovo solo così; Juve-Vlahovic, rinnovo congelato: alla finestra c'è sempre il Milan; Juventus-Vlahovic, rinnovo in bilico: le ultime; Calciomercato Milan: Vlahovic, rinnovo con la Juventus lontano. Calciomercato Milan, occhio a Vlahovic! Rinnovo in stallo con la Juve: Moretto fa il punto sul suo futuroCalciomercato Milan, occhio a Vlahovic! Rinnovo in stallo con i bianconeri. Moretto fa il punto sul futuro dell'attaccante serbo: ecco cosa li blocca ... milannews24.com Juventus, si raffredda il rinnovo di Vlahovic: prima offerta per Lewandowski!Rinnovo Vlahovic – Non arrivano sviluppi concreti sul futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus. Come riportato dal giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, i contatti tra le par ... fantamaster.it #Milan, #Vlahovic si avvicina #Moretto: "Rinnovo Non c'è accordo tra le parti, valutazioni della #Juventus ..." #SempreMilan #SerieA x.com RINNOVO IN STAND-BY! Ancora distanza tra la Juventus e Dusan Vlahovic. Le richieste economiche dell’attaccante, come riportato da Matteo Moretto su YouTube, non coincidono con l’offerta del club La dirigenza bianconera prende tempo e riflet - facebook.com facebook