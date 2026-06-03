Juan Carlos Ferrero afferma di essere disponibile ad allenare Jannik Sinner, anche se in passato avrebbe rifiutato. Lo ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera. Ferrero, che ha contribuito ai successi di Carlos Alcaraz, ha anche precisato che al 100% Alcaraz rimane superiore. Ferrero e il suo team si separeranno alla fine del 2025 senza un addio sereno.

Juan Carlos Ferrero direbbe sì a Jannik Sinner per allenarlo. Lo ha ammesso in un’intervista al Corriere della Sera lo stesso coach spagnolo che ha “costruito” i successi di CarlosAlcaraz, salvo poi separarsi a fine 2025 in maniera non proprio serena. Ferrero ha parlato della possibilità di diventare un giorno il nuovo allenatore dell’azzurro, nonostante sia il primo grande rivale del numero 2 del mondo: “Qualche mese fa, avrei detto di no: la rottura con Carlos era fresca, non sarei stato pronto “, ha rivelato, “ma oggi che mi sento più forte, dico: perché no? Sinner ama lavorare duro ed è disposto a tutto per rimanere numero 1: come atteggiamento, mi piace. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Qualche mese fa avrei detto no, ora sarebbe bellissimo allenare Sinner. Ma Alcaraz al 100% è superiore”: la rivelazione di Ferrero

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Nessuno mi ha consigliato il locale. Non ricordo se consultando le app, ci siamo fermati lì ma era comunque pieno: aveva una struttura simpatica e così dopo qualche mese ci finii per la prima volta. Ovviamente se avessi saputo non ci avrei fatto una società x.com

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