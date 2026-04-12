Alcaraz lucido | Al 100% Sinner superiore da fondo sta diventando pericoloso sulla terra Prego di stare bene

Durante una conferenza stampa, il tennista spagnolo ha commentato la partita appena conclusa, dichiarando di essere lucido e sicuro delle proprie valutazioni. Ha affermato che Sinner, rispetto a lui, è superiore da fondo e sta diventando un giocatore molto pericoloso sulla terra battuta. Alcaraz ha anche espresso la speranza che l’avversario stia bene, senza fare ulteriori commenti sulle condizioni fisiche di entrambi.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha analizzato in conferenza stampa le ragioni della sconfitta patita quest’oggi per mano di Jannik Sinner nella finale dell’ ATP Masters 1000 di Montecarlo: l’iberico ha sottolineato i progressi dell’azzurro sulla terra battuta e le condizioni di gioco odierne, ma ha anche ammesso candidamente che il tennista italiano ha giocato ad un livello superiore in questa circostanza. Le ragioni della sconfitta contro Sinner: “ Nei momenti importanti, sui punti decisivi, non ho giocato bene. Credo di aver avuto tante opportunità durante la partita e di non averle sfruttate. Tanti game, tanti punti, tanti 15-30, 0-30. Credo di non aver giocato bene nel primo tie-break, e penso che lui abbia giocato un tennis incredibile proprio quando contava di più.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alcaraz lucido: “Al 100% Sinner superiore da fondo, sta diventando pericoloso sulla terra. Prego di stare bene” Il caso di Giulia Crossbow: fare recensioni sul cibo sta diventando un lavoro pericolosoGiulia Balestra, più nota come Giulia Crossbow, è una youtuber che si occupa di recensioni di cibo. Leggi anche: Chi può sfidare Alcaraz e Sinner sulla terra battuta? La risposta di Riccardo Piatti. Alcaraz finge i crampi di Sinner! esultanza o frecciatina.. #tennis #reels #news #sports #AO #viral