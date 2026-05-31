La Juventus sta cercando di acquistare Brahim Diaz dal Real Madrid, secondo quanto riferito. La decisione del club di essere declassato in Europa League ha modificato i piani finanziari, portando la dirigenza a rivedere le strategie di mercato. La società sta valutando l’acquisto del giocatore, considerato una priorità, per rafforzare la rosa nella prossima stagione. La trattativa, però, non ha ancora raggiunto una conclusione ufficiale.

Il declassamento nella prossima Europa League ha stravolto i piani finanziari della Juventus, costringendo la dirigenza della Continassa a ridisegnare da zero le strategie per la prossima sessione di calciomercato. L’assenza dai palcoscenici europei più ricchi riduce sensibilmente il budget immediato e impone una gestione chirurgica delle risorse disponibili, eppure il club piemontese ha deciso di non ridimensionare le proprie ambizioni tecniche. Come riportato in un focus di approfondimento da TuttoJuve.com, l’obiettivo numero uno per l’estate è Brahim Diaz, fantasista di proprietà del Real Madrid individuato come l’innesto ideale per l’immediato rilancio del club. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La tentazione di Spalletti si chiama Brahim Diaz: il piano della Juventus per strapparlo al Real Madrid

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