Brahim Diaz, recentemente al centro di voci di mercato, potrebbe diventare un obiettivo della Juventus. Spalletti avrebbe mostrato grande interesse nel suo ruolo di allenatore, che apprezza le qualità del trequartista. La società torinese sta valutando diverse opzioni per rinforzare la mediana e l’attacco, con Diaz che sembra essere tra i profili più seguiti. La trattativa, ancora in fase preliminare, potrebbe portare a sviluppi nelle prossime settimane.

Frattesi alla Juve, rispunta l’idea: il parere di Spalletti. L’Inter chiede Cambiaso in cambio Kolo Muani torna alla Juve? Si pianifica il summit decisivo: ecco la strategia Lewandowski Juve, svolta improvvisa: niente rinnovo con il Barcellona. Si avvicina ai bianconeri? Gli aggiornamenti Come giocherebbe la Juventus con i soli calciatori cresciuti nel settore giovanile? La TOP 11 degli ultimi 10 anni – VIDEO di Marco Baridon Chi è Isaque, il gioiello brasiliano dello Shakhtar accostato alla Juve. Tutto sul giocatore classe 2007 Juventus Next Gen, il regolamento parla chiaro: i bianconeri cambieranno girone.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Brahim Diaz è l’anti Bernardo: Spalletti ne va pazzo. Qual è il piano della Juve

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Brahim Diaz piano B, la Juve vuole il colpaccio Real: contatti per Nico Pazdi Alessio LentoLa Juventus sembra muoversi su diversi fronti di mercato con la stessa urgenza con cui si cerca di riscrivere un attacco che fin qui...

Nico Gonzalez torna alla Juve? L’Atletico vuole trattare al ribasso e Spalletti ne va pazzo. Le ultimeNico Gonzalez torna alla Juve? L’Atletico vuole trattare al ribasso e Spalletti ne va pazzo.

Temi più discussi: Brahim Diaz, Gonzalo Garcia e… Yildiz: Juve e Real Madrid a colloquio, nasce l’asse mercato; Sarà una Juventus Real: Alaba, Gonzalo Garcia e... Brahim Diaz; La Juventus pensa a Brahim Diaz? I bianconeri cercano qualità: la richiesta di Spalletti sul mercato è chiara; Juventus, il Real Madrid prepara il piano per Yildiz: Brahim Diaz e Gonzalo Garcia nell'operazione.

? Indiscrezione @juventusfc La Juve guarda continuamente in casa #RealMadrid, si sta concentrando sul trequartista marocchino Brahim #Diaz e l’attaccante spagnolo Gonzalo #Garcia. Parlando della valutazione dei due giocatori il primo vale 35MLN, me x.com

Brahim Diaz, Gonzalo Garcia e… Yildiz: Juve e Real Madrid a colloquio, nasce l’asse mercatoL’ex Milan desideroso di ritagliarsi quella centralità che al Bernabeu manca: a Spalletti piace e ha le caratteristiche per ricoprire quasi tutti i ruoli della trequarti ... tuttosport.com

Juventus, idea Brahim Diaz: contatti col Real MadridLa Juventus valuta Brahim Diaz come alternativa a Bernardo Silva: contatti continui col Real Madrid per l’estate. europacalcio.it