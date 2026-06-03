Pulizie di primavera al lago di Castel dell’Alpi

Sabato scorso, una squadra di volontari ha partecipato a una pulizia di primavera al lago di Castel dell’Alpi. L’attività ha visto il ritiro di rifiuti e detriti lungo le sponde e nelle acque del lago. Sono stati raccolti sacchi di plastica, bottiglie e altri materiali, contribuendo a migliorare l’aspetto e la qualità dell’ambiente locale. L’iniziativa ha coinvolto diverse persone di varie età, tutte impegnate nella tutela del territorio.

Una mattinata dedicata alla cura del territorio e alla tutela dell’ambiente. Sabato scorso il Comune di San Benedetto Val di Sambro ha promosso, su base volontaria, per il secondo anno consecutivo, una grande iniziativa di manutenzione e pulizia delle aree verdi, dei percorsi pedonali e degli spazi di sosta che circondano il lago di Castel dell’Alpi. L’intervento, realizzato grazie alla collaborazione di numerose imprese, artigiani e volontari del territorio, ha riguardato il taglio dell’erba, la raccolta di rami secchi e materiale vegetale, la sistemazione delle aree comuni e la pulizia dei percorsi più frequentati. L’obiettivo era quello... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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