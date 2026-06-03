Pulizie di primavera al lago di Castel dell’Alpi

Da ilrestodelcarlino.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato scorso, una squadra di volontari ha partecipato a una pulizia di primavera al lago di Castel dell’Alpi. L’attività ha visto il ritiro di rifiuti e detriti lungo le sponde e nelle acque del lago. Sono stati raccolti sacchi di plastica, bottiglie e altri materiali, contribuendo a migliorare l’aspetto e la qualità dell’ambiente locale. L’iniziativa ha coinvolto diverse persone di varie età, tutte impegnate nella tutela del territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una mattinata dedicata alla cura del territorio e alla tutela dell’ambiente. Sabato scorso il Comune di San Benedetto Val di Sambro ha promosso, su base volontaria, per il secondo anno consecutivo, una grande iniziativa di manutenzione e pulizia delle aree verdi, dei percorsi pedonali e degli spazi di sosta che circondano il lago di Castel dell’Alpi. L’intervento, realizzato grazie alla collaborazione di numerose imprese, artigiani e volontari del territorio, ha riguardato il taglio dell’erba, la raccolta di rami secchi e materiale vegetale, la sistemazione delle aree comuni e la pulizia dei percorsi più frequentati. L’obiettivo era quello... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

pulizie di primavera al lago di castel dell8217alpi
© Ilrestodelcarlino.it - Pulizie di primavera al lago di Castel dell’Alpi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Decoro e inclusione nei borghi, arriva il gran finale dell'iniziativa "Pulizie di primavera"Fino a domenica 10 maggio si svolge l’iniziativa “Risveglio di Primavera”, promossa dal Tavolo delle associazioni del centro storico di Perugia.

Pulizie di primavera al mare. Coinvolti volontari e subNella Costa d’Argento si sono svolte recenti attività di pulizia delle spiagge e dei fondali, coinvolgendo volontari e sub.

Temi più discussi: Pulizie di primavera al lago di Castel dell’Alpi; Comunicato stampa – Pulizie di Primavera 2026: raccolte 4.6 tonnellate di rifiuti; Pulizie di Primavera 2026: raccolte 4.6 tonnellate di rifiuti; I prodotti indispensabili per le pulizia di primavera: i più utili da comprare su Amazon.

pulizie di pulizie di primavera alPulizie di primavera al lago di Castel dell’AlpiVolontari e aziende si sono mobilitati per una mattinata dedicata alla cura del verde e dei percorsi attorno allo specchio d’acqua ... ilrestodelcarlino.it

pulizie di pulizie di primavera alPulizie di Primavera a Parma: in due mesi raccolte 4.6 tonnellate di rifiutiOltre 73 km di strade grazie a istituzioni, associazioni e cittadini, tra prevenzione degli allagamenti e rafforzamento della cittadinanza attiva ... gazzettadiparma.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web