pulizie di primavera al mare coinvolti volontari e sub

Nella Costa d’Argento si sono svolte recenti attività di pulizia delle spiagge e dei fondali, coinvolgendo volontari e sub. L’iniziativa, dedicata alle pulizie di primavera, ha visto la partecipazione di diversi cittadini interessati a rimuovere rifiuti dall’ambiente marino. Gli interventi si sono concentrati sia sulla superficie delle spiagge che nelle acque sottostanti, con l’obiettivo di migliorare lo stato di salute del territorio costiero.

COSTA D’ARGENTO Pulizie di primavera e attenzione all’ambiente, per le spiagge e i fondali della Costa d’Argento una boccata di ossigeno grazie all’azione dei volontari. Con l’avvicinarsi della stagione estiva fioccano le attività di pulizia per rendere le aree marine e costiere più vivibili sia per i residenti che per i turisti, ma soprattutto per cercare di salvaguardare la fauna e la flora del territorio. A Capalbio è così in programma "Litorale pulito", la terza giornata per la raccolta dei rifiuti con appuntamento per domenica 12 alle 11 allo stabilimento balneare Frigidaire. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale, da Fondazione Capalbio, Sporting club Capalbio, MaremmaViva, Fondazione Marevivo e Tortuga surf school. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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