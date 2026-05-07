Decoro e inclusione nei borghi arriva il gran finale dell' iniziativa Pulizie di primavera

Fino a domenica 10 maggio si svolge l’iniziativa “Risveglio di Primavera”, promossa dal Tavolo delle associazioni del centro storico di Perugia. L’obiettivo è coinvolgere la comunità nel miglioramento del decoro urbano e nell’inclusione sociale nei borghi storici. L’evento prevede una serie di attività di pulizia e sensibilizzazione, con l’obiettivo di valorizzare e rendere più accoglienti le aree più antiche della città.

Prosegue fino a domenica 10 maggio ‘Risveglio di Primavera’, l’iniziativa organizzata dal Tavolo delle associazioni del centro storico di Perugia all’insegna dell’impegno collettivo per il decoro urbano, l’inclusione sociale e il rilancio dei borghi storici. I cittadini dell’associazione Borgo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Torna la decima edizione delle “Pulizie di Primavera”: dal 3 al 10 maggio, tanti eventi nei borghiTorna la decima edizione delle “Pulizie di Primavera”, l’iniziativa che mobilita cittadini e associazioni per ridare splendore al centro storico. Tornano le “Pulizie di Primavera“. L’iniziativa di Sistema AmbienteTorna l’iniziativa di Sistema Ambiente e Comune di Lucca “Pulizie di Primavera”: servizio itinerante di raccolta dei rifiuti. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Perugia, il centro si fa bello nel Risveglio di Primavera; A Perugia torna Pulizie di Primavera: cittadini e associazioni ridanno splendore al centro storico; Sarzana ridisegna la raccolta rifiuti: servizi per la movida, ecovan nei quartieri e calendario unico del porta a porta. Decoro e inclusione nei borghi, arriva il gran finale dell'iniziativa Pulizie di primaveraGran finale, domenica 10 maggio con le ‘Pulizie di Primavera’, che vedrà impegnate tutte le associazioni e i tanti volontari, dalle 9 alle 12.30, in attività di pulizia e decoro urbano, per rendere ... perugiatoday.it Decoro e inclusione sociale. Oltre cinquanta migranti ripuliscono PegazzanoCirca cinquanta ospiti della Cittadella della Pace di Pegazzano, gestita dalla Caritas diocesana, hanno partecipato, l’altra mattina, all’iniziativa ‘I Love Pega’: una pulizia straordinaria di tutto ... lanazione.it Francesca Castellano. Lesfm · May. Reset e pulizie della camera da letto Era da un po’ che non registravo un mini-vlog dedicato alle pulizie, oggi vista la giornata uggiosa mi sono dedicata alle pulizie della camera da letto e vi ho portate con me! Come s - facebook.com facebook