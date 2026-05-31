No l’ambasciata USA a Kiev non è stata evacuata | la foto virale è un falso generato con l’IA

Un’immagine diffusa online mostra l’ambasciata statunitense a Kiev e suggerisce che sia stata evacuata. Tuttavia, si tratta di un falso creato con l’intelligenza artificiale. La foto è stata condivisa molte volte, ma non corrisponde a uno stato reale dell’edificio o di eventuali operazioni di evacuazione. Nessuna fonte ufficiale ha confermato l’evacuazione dell’ambasciata.

Diverse condivisioni mostrano l’immagine che dovrebbero dimostrare l’avvenuta evacuazione dell’ambasciata americana a Kiev. Ma una foto da sola non è una fonte. Andrebbe contestualizzata. Per chi ha fretta:. Sui social network si è diffusa la notizia di una presunta evacuazione d’emergenza dell’ambasciata statunitense in Ucraina.. L’ambasciata USA a Kiev ha smentito ufficialmente il claim, dichiarando di essere aperta e di non aver modificato la propria operatività.. L’immagine che circola online come presunta prova visiva è un falso: è stata originariamente pubblicata su 4Chan ed è stata generata tramite l’IA Google Gemini, come confermato dal watermark invisibile SynthID. 🔗 Leggi su Open.online

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'US Fled Kyiv While Europe Stood Brave!' Kaja Blasts U.S. Amid Russia's Oreshnik Missile Panic

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