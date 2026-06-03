Sequestrati oltre 1,3 milioni di euro tra conti, immobili e beni mobili nelle province di Bari e Foggia. L’azione fa seguito a un’indagine sui presunti furti di fondi pubblici destinati a promozione turistica, ritenuti utilizzati per fini privati. Le autorità hanno eseguito il sequestro preventivo in relazione a un’indagine in corso sui presunti ammanchi dai bilanci. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata.

Oltre 1,3 milioni di euro tra conti correnti, beni mobili e immobili sequestrati nelle province di Bari e Foggia nell’ambito dell’inchiesta sui presunti ammanchi dai bilanci dell’agenzia regionale del turismo pugliese, Pugliapromozione. Il provvedimento è stato eseguito dai finanzieri del Comando provinciale di Bari in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della Procura. L'inchiesta L’indagine riguarda, a vario titolo, 13 persone, tra cui quattro pubblici ufficiali, accusate di aver preso parte a un sistema che avrebbe consentito di distrarre risorse pubbliche dell’Agenzia regionale del turismo tra il 2017 e il 2023. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Pugliapromozione, soldi pubblici per fini privati: scatta il maxi sequestro da 1,3 milioni

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