Gli ospedali costruiti con i soldi pubblici e regalati ai privati | 67 milioni per 7 anni

Negli ultimi sette anni, sono stati spesi 67 milioni di euro pubblici per la costruzione di ospedali di comunità, destinati ai privati. Questi ospedali, ancora poco conosciuti, sono stati finanziati dall’Europa con un totale di 163 milioni di euro solo in Lombardia. La vicenda riguarda l’uso di risorse pubbliche destinate a strutture sanitarie che, in alcuni casi, sono state consegnate a enti privati.

In pochi sanno che cosa sono gli ospedali di comunità, ma l’Europa ha speso milioni di euro per finanziarli: 163 solo in Lombardia. Adesso, dopo anni di lavori e rinvii, è arrivato il momento di farli entrare in funzione altrimenti si rischiano di perdere i finanziamenti. Gli ospedali di comunità.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Ha pienamente ragione, infatti i veri ospedali oggi vengono costruiti nelle periferie ma non a più di 15 chilometri dai grandi centri - facebook.com facebook