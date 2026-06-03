Nella regione sono stati sequestrati 1,3 milioni di euro provenienti da un sistema di riciclaggio che coinvolge tredici persone. I sospetti riguardano un metodo utilizzato per dirottare fondi pubblici, attraverso un bancomat appartenente alla Regione e destinato ai privati. Le indagini hanno evidenziato come i soggetti coinvolti siano riusciti a far transitare i soldi senza attivare i controlli previsti.

Come facevano a dirottare i fondi senza far scattare i controlli? Chi sono i tredici soggetti coinvolti nel sistema di riciclaggio? Quali beni immobili e mobili sono stati sequestrati dai finanzieri? Perché queste distrazioni di denaro sono durate ben sei anni??? In Breve Sottratti oltre 2,5 milioni di euro tra il 2017 e il 2023. Coinvolti 13 soggetti tra cui 4 pubblici ufficiali e familiari. Precedenti sequestri per 1,2 milioni di euro eseguiti tra 2024 e 2025. Operazione condo . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia, sequestrati 1,3 milioni: bancomat della Regione per privati

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