Nel 2025, le violazioni del Codice della Strada tra Bari e Taranto hanno prodotto circa 22 milioni di euro di entrate derivanti da multe pagate attraverso bancomat stradali. I dati indicano che i flussi finanziari legati alle sanzioni hanno contribuito in modo significativo alle casse dei due capoluoghi pugliesi. Questa cifra si riferisce esclusivamente alle multe pagate tramite strumenti di pagamento elettronico lungo le strade della regione.

I flussi finanziari derivanti dalle violazioni del Codice della Strada hanno generato, nel corso dell’anno 2025, un gettito complessivo di quasi 22 milioni di euro per i capoluoghi pugliesi. Bari e Taranto guidano la classifica regionale, assorbendo la quota maggiore delle sanzioni inflitte agli automobilisti per infrazioni legate alla velocità o al parcheggio. La geografia delle sanzioni tra grandi centri e piccoli comuni. Bari si conferma l’amministrazione con il maggior impatto economico sulle tasche dei cittadini, registrando incassi che superano i 10,8 milioni di euro. Il dato evidenzia una pressione fiscale stradale che si traduce in una media di 34 euro per ogni residente della città barese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia, bancomat stradale: 22 milioni di multe tra Bari e Taranto

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