Elly Schlein a San Giovanni Rotondo per tirare la volata a Rossella Fini

Il 3 giugno, la segretaria del Partito Democratico sarà in Puglia, visitando Trani, Molfetta e San Giovanni Rotondo. L’obiettivo è sostenere la candidata del centro-sinistra nel ballottaggio previsto per il 7 e 8 giugno.

Elly Schlein - segretaria del Partito Democratico - mercoledì 3 giugno sarà impegnata in un tour elettorale in Puglia, segnatamente a Trani, Molfetta e San Giovanni Rotondo, in vista del turno di ballottaggio del 7 e 8 giugno prossimi.La leader dei dem interverrà alle 17.30 in piazza dei Martiri. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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