Rossella Fini candidata sindaco del Campo Largo di San Giovanni Rotondo

Rossella Fini si presenta come candidata sindaco nel campo largo di San Giovanni Rotondo, dopo aver partecipato a un confronto acceso con altri rappresentanti politici locali. La candidata ha espresso le proprie proposte e obiettivi in vista delle prossime elezioni amministrative, coinvolgendo i cittadini e i membri delle diverse forze politiche presenti nella coalizione. La campagna elettorale si concentra sulle questioni principali che riguardano il municipio e il suo territorio.

L’Avvocato Rossella Fini incarna equilibrio, competenza e visione. Il suo profilo unisce il rigore della professione forense a una capacità concreta di costruire soluzioni, già espresse nel corso del suo precedente mandato di Assessore. Qualità, queste, indispensabili per guidare San Giovanni Rotondo, desiderosa di risposte in questa fase delicata della vita cittadina. Con la candidatura a Sindaco di Rossella Fini si apre una nuova stagione contraddistinta da responsabilità, chiarezza e impegno comune. La macchina organizzativa del CAMPO LARGO è già al lavoro per i primi incontri pubblici con tavoli tematici aperti alla cittadinanza per raccogliere istanze e suggerimenti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Rossella Fini candidata sindaco del Campo Largo di San Giovanni Rotondo Leggi anche: Campo largo salvo a San Giovanni Rotondo: riparte nel segno dell'unità, ma cambia nome e sceglie Fini Il campo largo trova la sintesi a San Giovanni Rotondo: Maria Fiore sarà la candidata sindacaEra nell’aria, ma ora è ufficiale: Maria Fiore sarà la candidata sindaca del campo largo a San Giovanni Rotondo.