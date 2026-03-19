Il dottor Antonio Gasbarrini, direttore scientifico dell’Irccs Policlinico Gemelli di Roma, ha evidenziato come il 50% delle calorie provenienti da cibi industriali possa mettere a rischio la salute del cervello. Durante un suo intervento, ha sottolineato il legame tra alimentazione moderna e potenziali effetti sulla funzione cerebrale futura. La questione riguarda la crescente diffusione di cibi processati nella dieta quotidiana.

Un intervento del dottor Antonio Gasbarrini, direttore scientifico dell’Irccs Policlinico Gemelli di Roma e presidente del comitato scientifico della Fondazione Aletheia, ha messo in luce un nesso critico tra la dieta moderna e la salute cerebrale futura. Durante la conferenza stampa ‘Salute del cervello – prevenzione, politiche, prospettive’, tenutasi nella Sala Caduti di Nassirya del Senato, l’esperto ha evidenziato come il consumo eccessivo di alimenti ultraprocessati stia minacciando la salute neurologica delle nuove generazioni. Il dato allarmante è che molti giovani oggi ottengono circa il 50% delle loro calorie giornaliere da cibi altamente trasformati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cibi industriali: il 50% delle calorie minaccia il cervello

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