Sequestrati 1,3 milioni di euro nell’ambito di un’indagine sui fondi pubblici dell’Agenzia del Turismo in Puglia. Le autorità hanno scoperto utilizzi personali di risorse destinate a promuovere il settore turistico regionale. Sono in corso verifiche su diversi conti e transazioni sospette. L’indagine riguarda presunte irregolarità nella gestione dei fondi, con accertamenti in corso per chiarire eventuali responsabilità. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata.

Nuovo capitolo nell’inchiesta sui fondi pubblici dell’Agenzia del Turismo della Regione Puglia. I finanzieri del Comando provinciale di Bari hanno eseguito, tra le province di Bari e Foggia, un sequestro preventivo di denaro, beni mobili e immobili per un valore complessivo superiore a 1,3 milioni di euro. La misura è stata disposta dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della Procura. Cinque i destinatari del provvedimento, indagati in concorso e a vario titolo per peculato. Secondo l’accusa, risorse pubbliche dell’Agenzia sarebbero state distratte indebitamente dai bilanci dell’ente e utilizzate per finalità personali. L’operazione rappresenta un nuovo sviluppo dell’indagine che, tra il 2024 e il 2025, aveva già portato all’esecuzione di tre sequestri per un valore complessivo superiore a 1,2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Puglia, fondi dell'Agenzia regionale del Turismo per usi personali: sequestri per 1,3 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CULTURA CRESCE – IL RILANCIO DELL'ECONOMIA CREATIVA NEL MEZZOGIORNO - Retefin.it -

Notizie e thread social correlati

Ruvo di Puglia: incendiato bene confiscato alla criminalità organizzata e destinato ad usi sociali Oggi sopralluogo dell'assessorato regionaleNella serata di ieri, un incendio doloso ha colpito un immobile confiscato alla criminalità organizzata situato in via Bisceglie a Ruvo di Puglia.

Turismo, la Giunta regionale stanzia 4,25 milioni di euro per i Grandi Eventi in Puglia: riaperta la Open Call per manifestazioni ad alta capacità attrattivaLa Giunta regionale della Puglia ha approvato il riparto di 4,25 milioni di euro destinati ai Grandi Eventi nel settore turistico.

Temi più discussi: Finanziamenti a Fondo Perduto 2026: Bandi Attivi per PMI; La Puglia conquista il web: sui social è la seconda regione d’Italia; REGIONE PUGLIA * : FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2025/2027, ANTICIPATI 50 MILIONI PER CONTINUITÀ SERVIZI ASSISTENZA; Presentato il primo short master gratuito su Mafie, corruzione, etica e sviluppo.

Fondi di Pugliapromozione per usi personali, sequestri per 1,3 milioniI fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2017 e il 2023. Secondo il gip che ha firmato il provvedimento di sequestro, il meccanismo appariva connotato da un modus operandi consolidato, ... rainews.it

Puglia, peculato all’Agenzia del Turismo: sequestro da 1,3 milioni di euro della Guardia di FinanzaSequestro di oltre 1,3 milioni di euro della Guardia di Finanza di Bari per la distrazione di fondi dall'Agenzia Regionale del Turismo. Indagati tre soggetti per peculato nell'ambito di un sistema ill ... trmtv.it