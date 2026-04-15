Nella serata di ieri, un incendio doloso ha colpito un immobile confiscato alla criminalità organizzata situato in via Bisceglie a Ruvo di Puglia. Nei giorni scorsi, il bene era stato destinato ad usi sociali e si trovava sotto la supervisione di un sopralluogo dell'assessorato regionale. Il Comune ha diffuso un comunicato sulla vicenda, senza specificare ulteriori dettagli sull’accaduto.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Ruvo di Puglia: Ieri sera un nuovo incendio doloso ha ulteriormente danneggiato il bene confiscato di via Bisceglie a Ruvo di Puglia. Il bene era già stato oggetto di atti vandalici e di un primo incendio nel maggio del 2025. Questo pomeriggio l’assessora regionale alla Legalità Silvia Miglietta, accompagnata dal consigliere regionale Felice Spaccavento, è stata a Ruvo per un sopralluogo negli spazi della struttura e per esprimere vicinanza al sindaco Pasquale Chieco e alla città. Questo secondo incendio infatti arriva pochi giorni dopo l’annuncio di finanziamento regionale da un milione di euro ottenuto dal Comune di Ruvo di Puglia nell’ambito del Programma Puglia Beni Comuni e finalizzato alla la riqualificazione del bene.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Ruvo di Puglia: incendiato bene confiscato alla criminalità organizzata e destinato ad usi sociali Oggi sopralluogo dell'assessorato regionale

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