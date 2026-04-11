Turismo la Giunta regionale stanzia 4,25 milioni di euro per i Grandi Eventi in Puglia | riaperta la Open Call per manifestazioni ad alta capacità attrattiva

La Giunta regionale della Puglia ha approvato il riparto di 4,25 milioni di euro destinati ai Grandi Eventi nel settore turistico. È stata riaperta la procedura di Open Call, rivolta a manifestazioni che possano attrarre un pubblico elevato. La decisione riguarda iniziative in programmi di promozione e sviluppo del turismo, con l’obiettivo di sostenere eventi di grande richiamo nella regione. La selezione sarà aperta a diverse tipologie di manifestazioni.

La Giunta regionale della Puglia ha approvato il ristanziamento di 4.250.000 euro per il 2026 destinati alla realizzazione delle attività legate alla "Open Call Grandi Eventi", il bando pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la produzione di grandi eventi nel territorio pugliese caratterizzati da elevata capacità attrattiva. Le risorse, già previste dalla DGR n. 1910 del 21 novembre 2025, vengono ora formalmente riassegnate all'annualità in corso a valere sui fondi del POC 20212027 – Accordo per la Coesione (Delibera CIPESS n.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Turismo, la Giunta regionale stanzia 4,25 milioni di euro per i Grandi Eventi in Puglia: riaperta la Open Call per manifestazioni ad alta capacità attrattiva Difesa dall’erosione costiera: stanziati 28 milioni di euro per tutta la Puglia Giunta regionaleDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: La Giunta ha approvato oggi la delibera che introduce il nuovo modello di "governance... Contrasto alla marginalità e povertà in Puglia: la Regione stanzia oltre 41 milioni di euroLe risorse saranno trasferite direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai territori, in modo a da garantire maggiore rapidità...