Allerta meteo gialla per temporali e raffiche di vento

Una perturbazione atmosferica sta causando un allerta meteo gialla in tutta la regione, con precipitazioni che si intensificano e si estendono su tutto il territorio. Le previsioni indicano la possibilità di temporali e rovesci, accompagnati da venti di provenienza nord-orientale con raffiche. La situazione meteorologica si sta aggravando già nelle prossime ore, influenzando le condizioni climatiche della zona.

In considerazione dell'espansione dei fenomeni, la Protezione Civile della Regione, ha emanato una nuova allerta meteo su tutta la Campania a partire dalle 14 di oggi e fino alle 14 di domani, 1° aprile. Il Centro Funzionale segnala che i temporali assumeranno particolare consistenza nelle ore serali di oggi e individua un rischio idrogeologico localizzato. La protezione civile invita i Comuni ad attivare o mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Allerta meteo gialla per temporali e raffiche di vento Articoli correlati Leggi anche: Temporali e raffiche di vento: diramata allerta meteo gialla Maltempo, allerta meteo gialla per temporali improvvisi e raffiche di ventoLa Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello... Scatta l'allerta meteo in Sicilia per maltempo: predisposte misure di prevenzione Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Dalle 20 di oggi una nuova allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su tutta la Puglia; Protezione civile, emessa un’allerta gialla per vento forte; Meteo a Roma e nel Lazio: scatta l'allerta gialla per forte vento; Maltempo. Martedì 31 marzo allerta gialla per rischio vento forte. Meteo, allerta gialla il 31 marzo 2026 in Italia: ecco doveNuovo stato di allerta meteo gialla il 31 marzo 2026 in Italia per maltempo e criticità. Scopriamo tutte le regioni e zone a rischio. meteo.it Allerta meteo gialla su tutta la Campania, temporali e vento forte. Nelle prossime ore previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche #ANSA x.com Allerta Meteo Emilia Romagna: domani vento di burrasca e mareggiate - facebook.com facebook