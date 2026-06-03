Pucci sfodera la grinta e vince a Bagnolo La Coppa Sportivi si conferma un successo
Il diciassettenne di San Miniato, in provincia di Pisa, ha vinto la 56ª Coppa Sportivi di Bagnolo con una prestazione decisiva. La gara si è svolta nella località pratese e ha visto la partecipazione di diversi atleti. Pucci, della Mastromarco FC Nibali, ha conquistato la vittoria con un margine importante rispetto agli avversari. La competizione è stata organizzata dal Comitato Sportivi locale e dalla Cycling Seanese Corse.
Con una splendida prestazione il diciassettenne juniores pisano di San Miniato Lorenzo Pucci, della Mastromarco FC Nibali ha vinto per distacco la 56ª Coppa Sportivi di Bagnolo organizzata nella località pratese dal Comitato Sportivi locale e dalla Cycling Seanese Corse. Pucci si era già messo in luce nel corso della stagione con alcune belle prove ottenendo anche un secondo posto. Questa volta ha sfoderato una grinta notevole ed un’eccellente condizione che gli ha consentito di essere assoluto protagonista negli ultimi venti chilometri della gara quando c’era da superare la salita breve ma arcigna della Rocca per altre volte delle quattro previste. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Pucci shows his determination and wins in Bagnolo. The Sports Cup proves to be a success.Con una splendida prestazione il diciassettenne juniores pisano di San Miniato Lorenzo Pucci and Mastromarco FC Nibali ha vinto per distacco la 56ª Bagnolo Sports Cup organizzata nella località ... sport.quotidiano.net
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