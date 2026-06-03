pucci sfodera la grinta e vince a bagnolo la coppa sportivi si conferma un successo

Notizia in breve

Il diciassettenne di San Miniato, in provincia di Pisa, ha vinto la 56ª Coppa Sportivi di Bagnolo con una prestazione decisiva. La gara si è svolta nella località pratese e ha visto la partecipazione di diversi atleti. Pucci, della Mastromarco FC Nibali, ha conquistato la vittoria con un margine importante rispetto agli avversari. La competizione è stata organizzata dal Comitato Sportivi locale e dalla Cycling Seanese Corse.