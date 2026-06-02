ciclismo pucci stacca tutti nella coppa sportivi di bagnolo

Notizia in breve

Il diciassettenne juniores pisano ha vinto la Coppa Sportivi a Bagnolo, staccando tutti negli ultimi chilometri. La gara si è svolta oggi, con il giovane che ha preso il comando a pochi chilometri dalla fine, mantenendo il vantaggio fino al traguardo. Nessun altro atleta è riuscito a recuperare, e il podio è stato completato da due concorrenti a oltre un minuto di distanza. La corsa si è conclusa con una volata decisiva, senza ulteriori incidenti.