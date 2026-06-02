Ciclismo Pucci stacca tutti nella Coppa Sportivi di Bagnolo
Il diciassettenne juniores pisano ha vinto la Coppa Sportivi a Bagnolo, staccando tutti negli ultimi chilometri. La gara si è svolta oggi, con il giovane che ha preso il comando a pochi chilometri dalla fine, mantenendo il vantaggio fino al traguardo. Nessun altro atleta è riuscito a recuperare, e il podio è stato completato da due concorrenti a oltre un minuto di distanza. La corsa si è conclusa con una volata decisiva, senza ulteriori incidenti.
Bagnolo (PO), 2 Giugno 2026 - Con una splendida prestazione il diciassettenne juniores pisano di San Miniato Lorenzo Pucci, della Mastromarco FC Nibali ha vinto per distacco la 56^ Coppa Sportivi di Bagnolo organizzata nella località pratese dal Comitato Sportivi locale e dalla Cycling Seanese Corse. Pucci si era già messo in luce nel corso della stagione con alcune belle prove ottenendo anche un secondo posto. Questa volta ha sfoderato una grinta notevole ed un’eccellente condizione che gli ha consentito di essere assoluto protagonista negli ultimi venti chilometri della gara quando c’era da superare la salita breve ma arcigna della Rocca per altre volte delle quattro previste. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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