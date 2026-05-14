Il tifernate Longari vince in volata la Coppa Sportivi Montemarcianesi
Vittorio Longari, atleta della Unione Ciclistica Città di Castello, ha conquistato la vittoria nella Coppa Sportivi Montemarcianesi. La gara si è conclusa con un arrivo in volata, confermando la sua presenza sulla linea del traguardo prima degli altri concorrenti. L'evento si è svolto nella località di Montemarciano, attirando diversi ciclisti provenienti da varie zone.
La Coppa Sportivi Montemarcianesi ha visto imporsi Vittorio Longari della Unione Ciclistica Città di Castello. La gara regionale, riservata alla categoria Allievi, si è disputata sulle strade di Montemarciano, frazione del comune di Terranuova. La corsa, sviluppata su un percorso complessivo di 66,3 chilometri, prevedeva tre tornate di un circuito impegnativo attraverso Montemarciano, Malva, Certignano, Castelfranco, Botriolo, Santa Maria e Borro delle Cave, caratterizzato da continui saliscendi e dal celebre passaggio sulla storica Via Setteponti, da sempre scenario di importanti competizioni. Dei 60 corridori partiti, la gara si è presto spezzata in un drappello di circa trenta unità.🔗 Leggi su Lanazione.it
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