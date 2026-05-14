Oggi è stata firmata una collaborazione tra la Federazione Italiana Tennis e Padel e una nota azienda del settore alimentare. L’accordo prevede iniziative congiunte per promuovere le discipline sportive e sviluppare attività di sensibilizzazione tra gli appassionati. La firma si è svolta alla presenza di rappresentanti delle due organizzazioni, che hanno sottolineato l’obiettivo di rafforzare il legame tra sport e iniziative commerciali. L’accordo ha validità immediata e si concentrerà su progetti di comunicazione e eventi dedicati.

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - La Federazione Italiana Tennis e Padel e la Ferrero Commerciale Italia S.r.l. e Soremartec Italia S.r.l. hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa per promuovere attività educative e formative, di carattere ludico-motorio e di orientamento alle discipline sportive di racchetta della FITP, arricchite dal metodo Joy of moving (JOM), nelle Istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo e secondo ciclo di istruzione. Il Protocollo è stato presentato questa mattina presso la Sala conferenze del Centrale del Foro Italico: sono intervenuti Gianni Milan Vicepresidente FITP, Gianpiero Vietto, Direttore Ferrero International progetto K. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tennis, sottoscritto Protocollo d'intesa tra Fitp e Ferrero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Formazione, intesa tra Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ferrero

Prevenzione criminalità ai danni delle banche: sottoscritto protocollo in PrefetturaBRINDISI - Nella serata di oggi, mercoledì 11 marzo, presso la Prefettura di Brindisi, è stato sottoscritto il nuovo Protocollo d’intesa per la...

Temi più discussi: Tennis senza barriere, le gemelle Santin testimonial del protocollo d'intesa tra scuola e federazione; Tennis nelle scuole: si punta a coinvolgere un milione di ragazzi con un investimento di 22 milioni; Firmato il protocollo d’intesa tra la CRPO e Special Olympics Italia Team Piemonte; Binaghi e Valditara sottoscrivono il protocollo d’intesa tra la FITP e il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Un protocollo d'intesa che mira a promuovere ancor di più il tennis nelle scuole x.com

Sottoscritto protocollo tra la FITP e il Ministero dell’Istruzione del Merito: tutti i dettagliIl progetto ‘Racchette in classe’ punta a coinvolgere oltre un milione di studenti, per continuare a promuovere lo sport e il tennis nelle scuole Vincere e costruire, queste sono le due parole che la ... tennisitaliano.it

Internazionali: con il biglietto entrata gratuita nei MuseiSottoscritto un Protocollo d'intesa tra il Ministero della Cultura e la Federazione Italiana Tennis e Padel per favorire la massima promozione del patrimonio culturale italiano nel corso dell'edizione ... ansa.it