Mercoledì 3 giugno alle 10.30 è stato firmato un Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Salerno e la Lega Pallavolo. L’evento si è svolto nella Sala “Marcello Torre”. La firma è avvenuta alla presenza delle parti coinvolte, senza ulteriori dettagli su partecipanti o contenuti specifici del documento. La cerimonia ha avuto una durata di circa due minuti.

Tempo di lettura: 2 minuti Mercoledì 3 giugno, alle 10.30, presso la Sala “Marcello Torre” della Provincia di Salerno, sarà sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Salerno e la Lega Pallavolo Serie A Femminile finalizzato alla promozione dello sport quale strumento di inclusione sociale, crescita educativa e contrasto al disagio giovanile. L’accordo nasce dalla positiva esperienza maturata nell’ambito del progetto “Sportability 2.0”, realizzato dalla Provincia di Salerno e finanziato dall’UPI attraverso l’iniziativa nazionale “GAME UPI 2.0”, che ha visto la Lega Pallavolo Serie A Femminile partecipare come partner attivo nella realizzazione di attività dedicate ai giovani, alla diffusione di stili di vita sani e alla valorizzazione dello sport inclusivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Provincia di Salerno e Lega Pallavolo, il 3 giugno la firma del Protocollo d’Intesa

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