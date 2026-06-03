Provincia di Foggia senza vice presidente trattative in corso | la partita si gioca tra Pd e M5S

Dopo 45 giorni dalle elezioni del Consiglio provinciale, la provincia di Foggia non ha ancora un vice presidente. Le trattative tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sono in corso, ma non è stato raggiunto un accordo. La carica rimane vacante mentre si prosegue con i negoziati tra le forze politiche coinvolte. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora annunciato un nome o una data per la nomina.

Sono passati 45 giorni dalle elezioni del Consiglio provinciale e non è stato ancora designato il vice presidente. Sarebbe il principale nodo da sciogliere nel campo largo. Le trattative sono ancora in corso. La seconda carica di Palazzo Dogana spetta al ‘Campo largo per la Capitanata’, e su. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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