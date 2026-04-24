A Foggia, la sindaca ha presentato una giunta composta da cinque assessori, senza il sostegno del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, che non partecipano alla sua formazione. Un incontro di coalizione è programmato per il 24 aprile nel tentativo di prevenire un possibile blocco dell’attività amministrativa. La situazione riflette divisioni interne e una gestione che si discosta dalle alleanze tradizionali.

? Cosa sapere La sindaca Episcopo avanza a Foggia con cinque assessori dopo l'assenza di Pd e M5S.. Il tavolo della coalizione fissato per il 24 aprile cerca di evitare il blocco amministrativo.. L’assenza degli assessori del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle alla recente seduta della Giunta di Foggia ha sancito una frattura profonda, spingendo la sindaca Maria Aida Episcopo a procedere con soli cinque membri per approvare le delibere in programma. Tra i vicoli della città, dove il fermento si mescola al ritmo quotidiano delle botteghe, l’aria si è fatta pesante dopo sui social di Giovanni Quarato, che ha annunciato la fine di un’era con un secco messaggio digitale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foggia, la Giunta si spacca: la sindaca avanza senza Pd e M5S

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