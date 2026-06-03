provincia di crotone il presidente antonio ammirati assegna le deleghe ai consiglieri

Il presidente della provincia di Crotone ha attribuito le deleghe a sei consiglieri e ha nominato il vice presidente per il mandato 2026-2030. Questa decisione è stata comunicata a due mesi dalle elezioni provinciali del 29 marzo 2026. Le deleghe riguardano diverse aree di competenza, mentre la nomina del vice presidente completa la composizione dell’esecutivo.

A distanza di due mesi dalle elezioni provinciali (29 marzo 2026) il Presidente Antonio Ammirati ha assegnato le deleghe a sei Consiglieri e nominato il Vice Presidente per il periodo 2026-2030. Vice Presidente Saverio Punelli con deleghe all’assistenza tecnico-amministrativa, Enti locali, Stazione unica appaltanteCUC, Personale, Anticorruzione, Cooperazione internazionale, Politiche comunitarie. Vincenzo Raffaele Lagani: lavori pubblici, CIS, Mobilità e trasporti, Rete scolastica e diritto allo studio, Politiche educative e Cultura. Ferdinando Alfi: Politiche giovanili, impiantistica sportiva, Sport, Promozione e valorizzazione del territorio e turismo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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CROTONE: INTERVISTA AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ANTONIO AMMIRATI

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