Provincia | assegnate le deleghe ai dieci consiglieri

Sono state assegnate le deleghe ai dieci consiglieri della Provincia di Brindisi. Angelo Pomes, sindaco di Ostuni, ha completato la distribuzione delle responsabilità all’interno del governo provinciale. La composizione delle deleghe riguarda vari settori amministrativi e di competenza provinciale. L’assegnazione è stata formalizzata nelle ultime ore, portando a termine la riorganizzazione del gruppo di governo guidato dal primo cittadino.

Angelo Pomes, sindaco di Ostuni e presidente della Provincia di Brindisi, ha completato l'assetto del suo governo provinciale. Con proprio decreto, il presidente ha conferito le deleghe ai neo eletti consiglieri provinciali. La ripartizione dei compiti è stata pensata per trattare questioni di particolare rilievo, pur mantenendo salda la natura collaborativa dell'incarico: le deleghe, infatti, non comportano alcun trasferimento di competenze per l'adozione di provvedimenti a rilevanza esterna e non prevedono il riconoscimento di nuovi compensi o indennità per i consiglieri, fatti salvi i rimborsi per le spese di viaggio e gli oneri previsti dalla legge.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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