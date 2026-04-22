Provincia | il presidente Pomes ha conferito le deleghe ai consiglieri eletti

Da brindisireport.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Provincia di Brindisi ha assegnato le deleghe ai consiglieri provinciali eletti in seguito alle consultazioni del 15 marzo 2026. La decisione mira a rafforzare l’attività amministrativa e a favorire una gestione più condivisa delle principali funzioni dell’ente. Le deleghe sono state distribuite tra i membri del consiglio, con l’obiettivo di ottimizzare le competenze e migliorare l’efficienza delle attività provinciali.

BRINDISI - Il presidente della Provincia di Brindisi Angelo Pomes ha conferito le deleghe ai consiglieri provinciali eletti a seguito delle consultazioni del 15 marzo 2026, con l’obiettivo di rafforzare l’azione amministrativa e garantire una gestione più efficace e condivisa delle principali.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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