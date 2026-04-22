Provincia | il presidente Pomes ha conferito le deleghe ai consiglieri eletti

Il presidente della Provincia di Brindisi ha assegnato le deleghe ai consiglieri provinciali eletti in seguito alle consultazioni del 15 marzo 2026. La decisione mira a rafforzare l’attività amministrativa e a favorire una gestione più condivisa delle principali funzioni dell’ente. Le deleghe sono state distribuite tra i membri del consiglio, con l’obiettivo di ottimizzare le competenze e migliorare l’efficienza delle attività provinciali.

BRINDISI - Il presidente della Provincia di Brindisi Angelo Pomes ha conferito le deleghe ai consiglieri provinciali eletti a seguito delle consultazioni del 15 marzo 2026, con l’obiettivo di rafforzare l’azione amministrativa e garantire una gestione più efficace e condivisa delle principali.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Provincia di Salerno: Guzzo assegna le deleghe ai consiglieriAssegnate le deleghe ai Consiglieri Provinciali eletti nella scorsa tornata elettorale, come disposto dal presidente facente funzioni, Giovanni... Provincia, Guzzo valuta le deleghe ai consiglieri: nuovo incarico per LucianoIl presidente facente funzioni Guzzo, con ogni probabilità, nella stessa giornata, procederà alla nomina dell’ex Capostaff del Comune di Salerno... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pomes: Alla Procuratrice Montanaro i migliori auguri, sarà un valore aggiunto per Brindisi; Treviso-Apu Udine, la presentazione del match dell’assistant coach Pomes; Dopo dieci anni di attesa, ripartono i lavori nella palestra dell'Alberghiero; ? ????????? ?? ????? ??? ???????? ????????? ???????? ?? ???? ?? ????? ??????? ????. Elezioni, Pomes presidente della Provincia di Brindisi. I dati del voto e il nuovo ConsiglioAlla fine, è stato il sindaco di Ostuni Angelo Pomes, in rappresentanza della coalizione di centrosinistra, a spuntarla, diventando così il nuovo presidente della Provincia di Brindisi. Niente da fare ... quotidianodipuglia.it Linea ferroviaria Brindisi-Taranto, nuovo vertice in Provincia: convocati Regione e TrenitaliaSi riaccende il confronto sui disagi legati alla sospensione della linea ferroviaria Brindisi-Taranto. Il presidente della Provincia di Brindisi, Angelo Pomes, ha infatti convocato un nuovo tavolo ist ... brindisisera.it L'Immediato. . IL "DESERTO SANITARIO" SUL GARGANO, IL CASO PESCHICI In provincia di Foggia la crisi della medicina territoriale ha raggiunto livelli d'allerta senza precedenti.Gli ultimi dati confermano un quadro critico: il "deserto sanitario" si sta allarg - facebook.com facebook Blitz con 35 arresti in provincia di Caltanissetta. La famiglia locale prendeva anche il pizzo sullo spaccio. x.com