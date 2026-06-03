Tra tre giorni si terranno le elezioni per il nuovo presidente della Provincia di Avellino. I candidati in corsa sono due: uno sostenuto dal Partito Democratico e l’altro supportato da una coalizione di liste civiche. Le urne saranno aperte per eleggere anche i sindaci e gli amministratori locali dell’Irpinia. La campagna elettorale si è concentrata sulle differenze tra i due candidati, senza che si siano registrati eventi particolarmente eclatanti.

Tempo di lettura: 2 minuti Mancano appena tre giorni al voto che chiamerà i sindaci e gli amministratori locali dell’Irpinia a scegliere il nuovo presidente della Provincia di Avellino. Una scadenza elettorale ravvicinata che sta consumando, nelle ultime ore, un vero e proprio dramma politico all’interno del Partito Democratico, stretto nella morsa di un dilemma strategico e identitario. La sfida nelle urne è ormai polarizzata su due nomi: da un lato il presidente uscente Rino Buonopane con tanto di “benedizione” dei vertici nazionali dem, dall’altro Fausto Picone, sindaco di Candida spinto dal consigliere regionale di “Casa riformista”, Enzo Alaia, e comunque riferimento del campo largo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Provincia al voto: il tormento del Pd nel bivio tra Buonopane e Picone

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